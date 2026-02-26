Ночью над акваторией Черного моря сбили беспилотник

В период с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Один из них был сбит над акваторией Черное море, сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По официальным данным, семь беспилотников ликвидированы над территорией Брянской области, четыре — над Тульской областью, два — над Калужской областью. Еще по одному аппарату уничтожено над Белгородской областью и Воронежской областью. Кроме того, один БПЛА сбит над акваторией Азовского моря.

На фоне сохраняющихся рисков в сфере безопасности в Краснодарском крае введены дополнительные ограничения, касающиеся распространения информации о применении беспилотников и работе систем ПВО. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Документом запрещаются фото- и видеосъемка, а также публикация сведений о задействовании средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, военных объектах и критически важной инфраструктуре.

Под ограничения подпадают данные о местах падения БПЛА, районах поражения объектов, а также информация о размещении подразделений Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Запрет распространяется и на объекты промышленной, транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры.

За нарушение предусмотрена административная ответственность. Согласно изменениям, принятым на 72-й внеочередной сессии регионального парламента, штраф для граждан составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении санкции ужесточаются.

Мария Удовик