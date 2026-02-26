В Челябинске отремонтируют трамвайные пути на Дзержинского

На участке улицы Дзержинского в Челябинске начнется ремонт трамвайных путей 1989 года. Работы стартуют с 15 апреля, сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

Ремонт пройдет на участке от улицы Фрунзе до Машиностроителей. Там установят новые 25-метровые рельсы. Путь планируется сделать бесшовным, что позволит снизить стук колес и ускорить трамваи. Кроме того, на рельсах установят специальные крепления, за счет чего пути в зависимости от жары и холода не будут деформироваться.

Ольга Воробьева