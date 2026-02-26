За кражу цветмета на 17,5 млн рублей осудили семерых жителей Ачинска

В Ачинске (Красноярский край) суд вынес приговор в отношении семерых местных жителей по делу о хищении более 12 т цветного металла с металлургического предприятия. Их признали виновными в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подсудимым назначили два года условно, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, мастер цеха обеспечения производства и начальник участка приготовления и формировки ООО «Инжиниринг строительство обслуживание», будучи сотрудниками подрядной организации промышленного предприятия, привлекли 15 человек в преступную схему. С марта 2023-го по октябрь 2024 года, установили правоохранители, фигуранты дела похищали цветной металл, в том числе никель, медь, ферромолибден, феррохром. Товар на автомобилях доставляли в гараж, откуда вели его продажу.

Ущерб предприятию составил более 17,5 млн руб. В отношении остальных сообщников уголовные дела выделены в отдельное производство.

Александра Стрелкова