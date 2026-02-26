В храм в Ганиной Яме в марте доставят мощи Матроны Московской

В Державный храм Царской обители на территории Ганиной Ямы под Екатеринбургом доставят икону с мощами святой блаженной Матроны Московской. Как сообщили в монастыре святых Царственных Страстотерпцев, православные могут поклониться святыне в марте.

Икону и мощи доставят 7 марта. С 7 по 9 марта, в первой половине дня, перед святыней будут совершаться молебны с чтением акафиста блаженной.

Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых православных святых. Она родилась 22 ноября 1881 года в селе Себино Тульской губернии и умерла 2 мая 1952 года в Москве. Считается, что при жизни она имела дар чудотворения, умела исцелять, при жизни к ней приезжало за помощью много паломников. Канонизирована как святая в 1999 году.

Ирина Пичурина