Грузовикам на месяц запретят ездить по дорогам Кургана

С 26 марта по 24 апреля 2026 года на территории Кургана вводится ограничение движения для транспорта, у которых нагрузка на любую из осей превышает 6 т. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Большегрузному транспорту временно запрещается ездить по городским дорогам и с грузом, и без него. Это необходимо для сохранения трасс, особенно уязвимых весной, и для обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, такие же ограничения вводятся с 20 мая по 31 августа. Они будут действовать при дневной температуре воздуха выше 32°C.

Виталина Ярховска