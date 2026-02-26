В Курганской области ФСБ пресекла контрабанду дизельных двигателей

Сотрудники УФСБ России по Курганской области пресекли вывоз из России дизельных двигателей, которые могут быть использованы при создании военной техники. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Московской области по п. «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда товаров двойного назначения), сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По версии следствия, руководитель московской компании через посредника приобрел в Курганской области девять дизельных двигателей, чтобы отправить их в Казахстан. По техническим характеристикам они относятся к оборудованию, которое может быть использовано при создании вооруженной или военной техники. Предприниматель не оформил лицензию на вывоз товара и задекларировал его недостоверно, скрыв факт, что груз подлежит экспортному контролю, сообщает УФСБ.

Дизельные двигатели изъяли на международном автомобильном пункте пропуска «Петухово».

Уголовное дело в отношении предпринимателя по материалам УФСБ возбудила Тюменская таможня Уральского таможенного управления. Фигуранту за контрабанду товаров двойного назначения грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.