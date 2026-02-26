В Кисловодске пенсионерка пострадала под колесами иномарки

В Кисловодске на пешеходном переходе сбили пожилую местную жительницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительной информации правоохранителей, накануне вечером, 25 февраля, на проспекте Победы 57-летняя водитель автомобиля Tenet T7 совершила наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате происшествия 73-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

Инспекторы установили, что водитель автомобиля, местная жительница, имеет стаж вождения 25 лет и ранее привлекалась к административной ответственности более 130 раз за различные нарушения правил дорожного движения. На момент ДТП была трезва.

Константин Соловьев