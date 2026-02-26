Экс-глава миграционного отдела ОМВД Копейска предстанет перед судом за взятки

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела 40-летней бывшей начальницы отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Копейску, обвиняемой в получении взятки, превышении должностных полномочий, незаконной организации миграции и выдаче российского паспорта. Материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в 2021 году сотрудница полиции работала заместителем начальника отделения по вопросам миграции отдела «Ленинский» УМВД РФ по Челябинску. Тогда, сговорившись с группой лиц, она получила через посредника взятку 186 тыс. руб. взамен на помощь иностранцу в получении вида на жительство и гражданство РФ. По версии следствия, работница МВД знала о том, что мигрант пересек границу нелегально.

Кроме того, аналогичное преступление она совершила в 2022 году, когда занимала должность начальника отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Копейску. По версии следствия, она фиктивно зарегистрировала в Челябинской области двух иностранцев и внесла ложную информацию в документы. За это экс-сотрудница полиции получила как лично, так и через посредника 45 тыс. руб.

Перед судом также предстанут трое жителей Челябинской области, помогавших в организации незаконной миграции. На ценности, недвижимость, земельные участки, автомобиль и расчетные счета фигурантов наложен арест.

В Следственном комитете также подчеркнули, что прокуратура рассмотрит вопрос о лишении гражданства двух лиц, получивших его незаконно.

Ольга Воробьева