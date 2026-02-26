Минусинскую протоку Енисея расчистят за три года по федеральному проекту

Расчистка минусинской протоки Енисея в Красноярском крае включена в перечень мероприятий федерального проекта «Вода России». Об этом говорится в ответе министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона председателю комитета законодательного собрания по делам села и агропромышленной политике Владиславу Зырянову.

Документ опубликован в Telegram-канале краевого парламента. В нем указывается, что мероприятия отнесены на 2028—2030 годы. Планируемый объем вложений составляет 510 млн руб., из которых только 10 млн руб. — в 2028 году.

Работы планируется провести в черте города Минусинска на территории от плотины №2 до впадения реки Минусинки в минусинскую протоку Енисея. Протяженность этого участка — 1,5 км.

В 2022 году правительство Красноярского края сообщало о завершившихся двухлетних работах по расчистке русла Минусинки. Они привели к снижению уровня грунтовых вод и сокращению поступления взвешенных веществ в минусинскую протоку. Стоимость работ составила 46 млн руб.

Валерий Лавский