В Самаре презентовали центр промышленной робототехники

Презентация Центра развития промышленной робототехники на базе компании «Тесвел» прошла в Самаре. На ней было подписано соглашение о сотрудничестве с региональным межвузовским кампусом, которое нацелено на подготовку молодых специалистов в этой сфере, сообщает областное правительство.

«Созданный при поддержке Минпромторга России, центр будет заниматься разработкой и внедрением передовых роботизированных решений, технологическим консалтингом и подготовкой квалифицированных кадров для промышленности Самарской области и всей страны»,— говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу войти в топ-25 стран по уровню роботизации к 2030 году. Создание сети центров робототехники в России стало частью национального проекта «Средства производства и автоматизации». Головным центром выступает ЦРР Университета Иннополис. В перспективе в стране планируется открыть свыше 30 таких центров.

Георгий Портнов