«Алексеевское реальное училище» в Алапаевске закрыли за мытье посуды в туалете

В Алапаевске суд из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм временно закрыл АНОО «Алексеевское реальное училище». Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, работа заведения, где дети не только учатся, но и живут, приостановлена на 70 суток по ч.1 ст.6.3 и ч.1 ст.6.35 КоАП РФ.

При проверке в здании на ул. Бочкарева, 113, проведенной прокуратурой 16 декабря, были выявлены серьезные нарушения правил гигиены организации быта несовершеннолетних. Среди обнаруженных нарушений — мытье посуды в туалетной раковине, отсутствие одноразовых перчаток у персонала, антисанитарное состояние кулеров с водой. Помещения тоже были в неудовлетворительном состоянии — было зафиксировано наличие грязи, пыли, совместное хранение чистого и грязного белья, а также уборочного инвентаря для туалетов и других комнат. Также были выявлены случаи привлечения детей к уборке санузлов и душевых, что запрещено законом.

Кроме того, в учреждении отсутствовали медицинские книжки у сотрудников и данные об обязательных медобследованиях. Также не было оборудованной контейнерной площадки для мусора и помещения для хранения дезинфицирующих средств.

Ирина Пичурина