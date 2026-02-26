Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста в Ростове

В Ростове-на-Дону на улице Левобережной неустановленный водитель питбайка столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Происшествие случилось накануне днем, 25 февраля, на подъезде от М-4 к Ростову-на-Дону на улице Левобережной. По предварительным данным, мотоциклист двигался в направлении Аксая и не справился с управлением. Водитель допустил опрокидывание мотоцикла на встречную полосу, где это было запрещено, и столкнулся с грузовиком Sollers Atlant.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. По данным минздрава Ростовской области, пострадавшего госпитализировали с травмами в Центральную районную больницу Аксая. Его состояние оценивалось как тяжелое. Пациенту оказали медицинскую помощь с консультацией областных специалистов.

Константин Соловьев