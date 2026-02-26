Над Черным и Азовским морями сбили два БПЛА

Над акваториями Черного и Азовского морей суммарно сбили два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00. Всего над регионами РФ в это время были перехвачены 17 украинских беспилотников. Над Брянской областью сбили семь БПЛА, над Тульской областью — четыре, над Калужской областью — два. По одному БПЛА ликвидировали над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Алина Зорина