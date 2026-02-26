В Ессентуках в десятках домов отключат электричество из-за ремонта

В Ессентуках в четверг, 26 февраля, отключат электричество по десяткам адресов из-за ремонта сетей. Об этом сообщает пресс-служба городского управления жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на АО «Горэлектросеть».

Работы будут проводиться с 09:00 до 17:00. Электроснабжение на этот период будет отключено по улицам Пограничной, 23-35, Походной, 1-13, 2-10, Гребенской, 1-19, 2-14 и Пикетной, 2-16.

Константин Соловьев