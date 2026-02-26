В Томской области избрали нового детского омбудсмена

Уполномоченным по правам ребенка в Томской области назначена Татьяна Воронина. Решение об этом приняла сессия законодательной думы региона, которая проходит 26 февраля.

Кандидатура госпожи Ворониной была выдвинута губернатором Владимиром Мазуром и согласована уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. На сайте Сибирского государственного медицинского университета (Томск) она указана в качестве старшего преподавателя «Центра надпрофессиональных компетенций».

«В течение 10 лет я была региональным представителем всероссийской программы помощи детям-сиротам, в результате которой была создана система профилактики сиротства на территории Томской области… С 2009 по 2017 год я работала в департаменте по вопросам семьи и детей, завершила работу там председателем комитета по работе с семьей и детьми»,— рассказала депутатам о себе Татьяна Воронина.

Она сменит на посту детского омбудсмена Ларису Лоскутову, пятилетний срок полномочий которой истек.

Валерий Лавский