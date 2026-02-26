База отдыха добровольно демонтировала забор на берегу озера Увильды

База отдыха «Лесная сказка» выполнила требования государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и убрала забор у берега озера Увильды. Производство по делу прекращено, сообщает пресс-служба арбитражного суда региона.

Госучреждение подало заявление к базе отдыха в январе 2026 года. Оно требовало убрать часть металлического забора, чтобы предоставить населению доступ к береговой полосе водоема длиной 20 м. Истец также просил установить двухмесячный срок исполнения требований после вступления в силу решения суда. Но база отдыха добровольно демонтировала забор, и производство по делу прекратили.

Виталина Ярховска