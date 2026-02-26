Детей и персонал эвакуировали из детсада в Алтайском крае из-за пожара

В городе Камень-на-Оби Алтайского края из-за пожара эвакуировали детей из детского сада. Инцидент, по данным главного управления МЧС по региону, произошел утром 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Детсад расположен на ул. Радостной. Площадь пожара составила 6 кв. м. Из здания эвакуировали в общей сложности более 40 человек — детей и сотрудников. Никто не пострадал. «К тушению пожара привлекались 17 человек, шесть единиц техники»,— отметили в краевом главке МЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Утром 26 февраля температура воздуха в Камне-на-Оби опускалась ниже отметки минус 30 градусов.

Валерий Лавский