На Алтае выявили клинику, где незаконно кодировали от пьянства

Полицейские выявили в Барнауле (Алтайский край) подпольную клинику, занимавшуюся лечением наркомании и алкоголизма. Об этом сообщили в региональном главке МВД России.

Организатором подпольного рехаба следствие считает ранее судимую за имущественные преступления жительницу краевого центра. Женщина арендовала помещение в центре Барнаула, в котором организовала лечение граждан, больных наркоманией и алкоголизмом. Их выводили из запоя, кодировали. При этом никаких разрешительных документов и лицензии на ведение медицинской деятельности у нее не было.

В штате клиники было шесть работников — четыре женщины и двое мужчин. Из всего персонала только одна сотрудница имела профильное образование и параллельно работала медсестрой в одной из больниц. Организатор лечебницы продвигала услуги на одном из популярных интернет-ресурсов и в соцсетях. Теневой бизнес приносил ей доход 100-150 тыс. руб. в день.

Илья Николаев