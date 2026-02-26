«Кузбасс» и «Енисей» провели первые матчи плей-офф Суперлиги по хоккею с мячом

Сибирские команды по хоккею с мячом с разным успехом провели первые игры плей-офф. Четвертьфинальные серии стартовали 25 февраля.

Чемпион двух последних сезонов «Кузбасс» на своей арене разгромил нижегородский «Старт» со счетом 10:1. Четыре гола на счету Алексея Ничкова.

«Енисей» встречался в Москве с «Динамо». Исход матча стал ясен уже в первом тайме, когда преимущество хозяев доходило до шести голов. Во втором тайме красноярцы смогли несколько сократить отставание. Итоговый счет — 8:5. Сергей Ломанов в составе «Енисея» забил два мяча, один из которых — с пенальти.

Вторые матчи серий состоятся 26 февраля.

Валерий Лавский