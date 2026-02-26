Новосибирский «Локомотив» разгромил «Факел Ямал» в волейбольной Суперлиге

Волейболисты новосибирского «Локомотива» в регулярном первенстве российской Суперлиги уверенно переиграли «Факел Ямал». Матч 27-го тура прошел 25 февраля в Новом Уренгое.

Лишь в одном из трех сетов новосибирцы позволили хозяевам дойти до отметки в 20 набранных очков. Итоговый счет — 3:0 (25:19, 25:18, 25:20). Диагональный Илья Казаченков набрал 17 очков, доигровщик Омар Курбанов — 15.

В этом же туре кемеровский «Кузбасс» на своей площадке уступил лидеру чемпионата — «Зениту-Казань» — со счетом 0:3. Красноярский «Енисей» был сильнее нижегородского «Горького» 3:1, хотя и уступил дома первый сет 30:32.

Валерий Лавский