Суд в Волгограде обязал банк выплатить пенсионеру проценты по вкладу

Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил иск пенсионера к банку о защите прав потребителей. Поводом для разбирательства стал отказ кредитной организации признать договор срочного вклада, который якобы не был надлежащим образом оформлен, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Волгоградец с марта 2022-го по январь 2025 года держал деньги на срочных вкладах. 14 января прошлого года у него закончился очередной вклад, на счету лежало более 691 тыс. руб.. Пенсионер пошел в отделение, чтобы открыть новый вклад и дальше получать проценты.

В финансовом учреждении ему предложили вклад «Мой доход» под 22,6% годовых на 181 день. Сотрудница банка произвела расчет, указав, что при внесении 691 тыс. руб. в июле 2025 года на вкладе будет уже 769,2 тыс. Пенсионер согласился, подписал документы, которые, по словам банковского служащего, не требовали ее подписи из-за перехода организации на электронный документооборот.

Однако 15 июля, когда истец пришел за деньгами, выяснилось, что, по данным банка, вклад «Мой доход» открыт не был. Все это время средства якобы находились на счете «до востребования». Направленные 16 июля и 12 августа претензии результатов не дали: в банке сослались на то, что клиент не завершил процедуру идентификации. В ноябре 2025 года клиент банка обратился в суд.

Изучив обстоятельства дела, суд признал договор срочного вклада между пенсионером и банком заключенным. С кредитной организации взысканы убытки в виде неполученных процентов — 78 тыс. руб., компенсация морального вреда в размере 5 тыс. руб., штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований 41,5 тыс. руб., а также судебные расходы 30 тыс. руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Нина Шевченко