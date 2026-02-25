В Волгограде судят создателей финансовой пирамиды на 846 млн рублей

В Тракторозаводском районном суде Волгограда начались слушания по делу об организации финансовой пирамиды с ущербом в 846 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

На скамье подсудимых — четверо фигурантов. По данным сайта суда, речь идет о Куаныше Кумакаеве, Ибраше и Курмаше Райхановых и Ольге Числовой. По версии следствия, с января 2020 по апрель 2024 года они убеждали граждан брать кредиты и передавать им половину суммы, обещая погасить долги за счет доходов от инвестиций.

Выплаты по кредитам некоторое время производились, но прекратились после задержания подозреваемых правоохранителями. Жертвами схемы стали около тысячи человек. Двое обвиняемых заключили контракт и участвуют в специальной военной операции, прокомментировали в прокуратуре «Волгограду ТРВ».

Фигурантам инкриминируется организация незаконной деятельности по привлечению денег (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) и легализация средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Максимальное наказание по статьям — до семи лет лишения свободы.

Из-за неявки адвоката одного из подсудимых заседание перенесено на 5 марта.

Нина Шевченко