В горах Сочи прогнозируют опасный снегопад

В Сочи объявили штормовое предупреждение в связи с ожидаемым интенсивным снегопадом в горной зоне курорта. По прогнозам, обильные осадки будут продолжаться до утра 26 февраля, при этом их объем может достичь критериев «опасного явления». На отдельных участках сохраняется риск схода лавин, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В условиях ухудшения погодной обстановки в городе развернут оперативный штаб. Коммунальные службы и аварийно-спасательные формирования переведены в режим повышенной готовности. В горные районы направлена дополнительная дорожная техника для расчистки проезжей части от снега и возможных завалов из поваленных деревьев. Сформирован резерв противогололедных материалов для обработки трасс и обеспечения безопасности движения.

Власти курорта обращают внимание жителей и туристов на необходимость соблюдения мер предосторожности. Автомобилистам рекомендовано отказаться от поездок на транспорте, не оснащенном зимними шинами, а также учитывать возможные ограничения движения в горной местности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112. Ситуация находится на контроле профильных подразделений, мониторинг погодных условий ведется в круглосуточном режиме.

Мария Удовик