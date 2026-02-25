Мэр Сочи прокомментировал возврат 12,5 га городской земли

Глава Сочи Андрей Прошунин прокомментировал судебные решения о возврате в муниципальную собственность ряда земельных участков в Центральном и Хостинском районах города. По его словам, поставлена точка в многолетней истории территории бывшего кинотеатра «Спутник», сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как отметил мэр, здание было снесено инвестором в 2007 году с намерением построить на его месте высотный жилой комплекс с кинозалом. Однако реализация проекта оказалась невозможной из-за подземной реки. В результате значительный участок в центре курорта на протяжении многих лет фактически использовался как частная парковка. По решению суда земля возвращена городу. В дальнейшем власти намерены совместно с жителями определить формат ее развития, ориентированный на создание общественного пространства.

Отдельно градоначальник сообщил об отмене права бессрочной аренды на Кооперативный сквер. Ранее в зеленой зоне у моря планировалось строительство 19-этажного комплекса с апартаментами. Суд поддержал позицию муниципалитета, что позволило сохранить сквер и Черешневый сад от застройки.

В Хостинском районе возвращены 77 соток на первой береговой линии у санатория «Правда», а также участок площадью 6 га на улице Коммунальной.

По словам Андрея Прошунина, за полтора года удалось урегулировать несколько затяжных ситуаций с землей, не использовавшейся по назначению. В общей сложности в собственность города возвращено около 12,5 га. В перспективе на этих территориях предполагается создание парков, скверов, пешеходных зон и социальных объектов. Мэр подчеркнул, что распоряжение земельными ресурсами должно осуществляться ответственно и в интересах жителей и гостей курорта.

Мария Удовик