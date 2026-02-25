В Пензенской области растет число киберпреступлений на фоне общего снижения

В Пензенской области в январе 2026 года зафиксировано снижение общего числа преступлений почти на четверть при одновременном росте раскрываемости на 9%. Положительная динамика была отмечена на заседании регионального правительства, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Правоохранители фиксируют рост числа киберпреступлений (незаконный доступ к персональным данным, рассылка вредоносных файлов, фальшивые инвестиционные платформы), при этом жертвами мошенников все чаще становится молодое поколение, а не только пожилые люди. В связи с этим принято решение о запуске масштабной информационной кампании с участием сотрудников МВД.

На заседании также обсуждалось наполнение бюджета: по итогам 2025 года доходы консолидированного бюджета составили 121,6 млрд руб., налоговые и неналоговые доходы — 92,8 млрд руб. Поступления выросли на 7,4% по сравнению с предыдущим годом.

Нина Шевченко