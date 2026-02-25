Спрос на отдых на Кубани на 23 февраля и 8 марта вырос на 15% в 2026 году

Количество бронирований средств размещения Краснодарского края на праздничные даты — 20–24 февраля, 6–9 марта — в 2026 году увеличилось на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего гости выбирают отели категорий «четыре звезды» (20% в общем объеме бронирований, +1% год к году) и «без звезд» (19%, +2%). Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным компании, на Краснодарский край пришлось каждое десятое бронирование среди российских туристов (10%). По популярности регион уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.

В общем объеме бронирований средств размещения Краснодарского края на трехзвездочные отели пришлось 18% (на 3% больше, чем годом ранее), на апартаменты — 16% (–2%), гостевые дома — 14% (–6%), отели уровня «пять звезд» — 7% (+1%), отели уровня «две звезды» — 3%, хостелы — 1%, глэмпинги, коттеджи, кемпинги — 1% (без изменений). Средняя продолжительность пребывания туристов в Краснодарском крае, по данным «Островка», не изменилась в сравнении с прошлым годом и составляет четыре ночи.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край вошел в топ-3 популярных направлений для масленичных путешествий.

Маргарита Синкевич