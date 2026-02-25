На Дону продолжится субсидирование затрат на сельхозтехнику в 2026 году

Власти Ростовской области в 2026 году продолжит субсидировать приобретение сельхозтехники. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь по итогам первого дня XXIX Агропромышленном форума.

По информации губернатора, за последние три года закуплено более 9 тыс. единиц новой сельхозтехники. В 2025 году объем инвестиций, направленный на техническое перевооружение, превысил 3 млрд руб.

За счет сотрудничества с «Росагролизингом», с 2002 года, сельхозпроиводители получили около 7,5 тыс. единиц агротехники стоимостью 23 млрд руб.

Кроме этого, по программе субсидирования приобретено более 1,5 тыс. единиц отечественной техники.

Наталья Белоштейн