Главные новости за 25 февраля. Ростов-на-Дону и область

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону отказал в удовлетворении ходатайства защиты Виктора Гончарова о признании доказательств недействительными и возврате дела на пересмотр.

ПАО «Россельмаш» отказалось продолжать финансирование ростовского футбольного клуба. Финансовое состояние ФК «Ростов» признано критическим. Отрицательные чистые активы достигли почти 2 млрд руб.

В 2026 году на геномные исследования животноводства в Ростовской области направят 18 млн руб. Деньги направят на проведение исследований на достоверность происхождения, выявление генетических аномалий и заболеваний.

В Егорлыкском районе Ростовской области планируют первыми в стране внедрить инновационный метод искусственного вызова осадков с помощью электрических разрядов. Речь идет о технологии локального управления климатом, разработанной российскими учеными для решения проблемы с засухой. Эта разработка уже опробована в ОАЭ, Казахстане, Иране и Узбекистане.

В 2026 году в Ростовской области стоимость подачи воды для орошения 1 га сельскохозяйственных земель увеличилась на 26,3% — до 16,8 тыс. руб., тогда как в 2025 году она составляла 13,3 тыс. руб.

По итогам 2025 года ростовский производитель прицепной техники «Бонум» продал около 1,5 тыс. единиц продукции. Это более чем в два раза меньше, чем в 2024 году (свыше 3 тыс. единиц). Причиной послужило падение рынка всех полуприцепов на более 60%. Продажи зерновозов и цементовозов практически обнулились.