В Астрахани завели дело после нападения собак на девочку в районе «Трех Котов»

В Астрахани возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на десятилетнюю девочку. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Инцидент произошел на ул. Белгородской в Кировском районе (ТЦ «Три Кота»): стая собак атаковала школьницу вблизи многоквартирных домов и школы №23. Ребенку удалось спастись самостоятельно и избежать укусов. Тем не менее, в региональном СУ СКР пришли к выводу, что произошедшее могло стать следствием бездействия ответственных служб.

Как отмечается в сообщении ведомства, местные жители неоднократно жаловались на проблему бродячих собак в этом районе и их агрессивное поведение, однако необходимые меры, включая отлов и изоляцию, приняты не были.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по поручению главы регионального следственного управления Ибрагима Могушкова после обращения матери девочки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Нина Шевченко