Пятигорский завод «Профитэкс» начнет поставки оборудования в Армению

Пятигорский машиностроительный завод «Профитэкс» заключил еще один новый контракт с армянским производителем молочной продукции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Дмитрий Ворошилов.

Фото: Telegram-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова

Заказчиком выступила компания ООО «ДИЛИ», более 20 лет работающая на рынке молочной продукции. Предметом контракта стали автоматические линии «АДНК 19» и «АДНК 39».

Оборудование было разработано и произведено на пятигорском заводе по индивидуальному заказу.

Наталья Белоштейн

