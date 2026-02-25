Пятигорский завод «Профитэкс» начнет поставки оборудования в Армению
Пятигорский машиностроительный завод «Профитэкс» заключил еще один новый контракт с армянским производителем молочной продукции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Дмитрий Ворошилов.
Фото: Telegram-канал главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова
Заказчиком выступила компания ООО «ДИЛИ», более 20 лет работающая на рынке молочной продукции. Предметом контракта стали автоматические линии «АДНК 19» и «АДНК 39».
Оборудование было разработано и произведено на пятигорском заводе по индивидуальному заказу.