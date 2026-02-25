В марте отдых на горнолыжных курортах Сочи подешевел на 25%

Стоимость отдыха на горнолыжных направлениях в начале весны заметно снизилась. К таким выводам пришел сервис планирования путешествий OneTwoTrip, проанализировав мартовские бронирования отелей на популярных российских курортах.

В горных кластерах под Сочи наиболее выраженное снижение цен зафиксировано в поселках Эсто-Садок и Красная Поляна. В первом случае проживание подешевело на 26% по сравнению с концом зимы и составляет в среднем около 12,2 тыс. руб. в сутки. В Красной Поляне снижение достигло 25%, а средняя стоимость размещения — порядка 12,3 тыс. руб. Перелет из Москвы в Сочи в марте обходится примерно в 8,5 тыс. руб.

Горнолыжный сезон на курортах Роза Хутор, Красная Поляна и Газпром традиционно продолжается до апреля, а на высокогорных трассах катание возможно и в начале мая.

Снижение цен отмечается и на других курортах. В Архызе проживание в марте стало дешевле на 19% — около 11 тыс. руб. за ночь. На Домбае средний тариф составляет порядка 9 тыс. руб., что на 14% ниже февральских значений.

По структуре спроса лидирует Эсто-Садок — на него приходится 81% мартовских бронирований, при этом 39% туристов выбирают четырехзвездочные отели. За год число заказов здесь сократилось на 20%. В Архызе доля бронирований достигает 10%, более половины гостей (53%) предпочитают апартаменты и размещение без категории. Красная Поляна формирует 7% спроса, где также востребованы объекты без звезд. В Домбае (2%) чаще бронируют четырехзвездочные гостиницы. В целом спрос на Красную Поляну, Архыз и Домбай по сравнению с прошлым годом остается стабильным.

Мария Удовик