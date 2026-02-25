Главные новости за 25 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

4 марта в Краснодарском крае проведут всероссийскую плановую комплексную проверку систем оповещения населения.

Краснодарский край лидирует по посещаемости виноделен в России. В 2025 году 750 тыс. энотуристов побывали более чем в 50 хозяйствах региона — от крупных предприятий с богатой историей до небольших семейных производств.

УФСБ по Краснодарскому краю предотвратило теракт на военном аэродроме региона и задержало россиянина 1986 года рождения, который по заданию украинских спецслужб готовил поджог военного самолета.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о смерти семилетнего мальчика в крымской больнице после ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Генпрокуратура подала иск к бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаеву, требуя изъять у него и его семьи активы стоимостью свыше 10 млрд руб., включая доли в компаниях — владельцах краснодарского отеля Marriott и Газтрансбанка.

Вице-мэр Краснодара Надежда Панаетова покинет должность на следующей неделе.

Госдеп США призвал Украину воздержаться от атак по Новороссийску.

Численность населения Краснодара в феврале 2026 года достигла 2,3 млн человек.

Госкорпорация «Росатом» намерена в ближайшее время направить в ФАС ходатайство о приобретении доли основателя ГК «Дело» Сергея Шишкарева в управляющей компании группы.

Сергей Шишкарев завершил сделку по возврату 1% уставного капитала в управляющей компании «Дело», в результате чего его доля снова составляет 51%.

Стратегия развития Приазовья до 2040 года предусматривает комплексную очистку Азовского моря от стоков как в уже существующих населенных пунктах, так и в будущих объектах.