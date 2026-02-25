Главные новости за 25 февраля. Кавказ

Завод в Ставрополе полностью погасил долги по заработной плате на сумму свыше 2,6 млн руб. после вмешательства прокуратуры Промышленного района. Руководству организации направили представление об устранении нарушений.

Республика Дагестан возглавила рейтинг российских регионов по средней продолжительности задержки сдачи жилых домов в 2025 году — застройщики там просрочили ввод объектов на 34 месяца, или почти три года.

Ставропольский край в 2026 году направит около 91 млн руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, увеличив финансирование на 70% по сравнению с 2025 годом. Власти сосредоточат средства на федеральных программах через центр «Мой бизнес»: предприниматели получат доступ к семинарам, тренингам, образовательным курсам, бизнес-миссиям, выставкам и форумам.

Банки удвоили кредитную активность бизнеса Ставропольского края: за 2025 год они выдали компаниям и предпринимателям более 503 млрд руб., что на 36% превышает показатель 2024 года. К 1 января 2026 года общий кредитный портфель превысил 584 млрд руб. с ростом на 47,3% за год.

Конкурсный управляющий пятигорской строительной компании «Союз» проведет торги по продаже прав требований к учредителю фирмы Аслану Лигидову на сумму свыше 100 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 марта. Шаг аукциона составляет 5%, задаток — 20%.

ПАО «Нептун», зарегистрированное в Ставрополе, попало под санкции Великобритании. Всего санкционный список 24 февраля пополнился 297 физическими и юридическими лицами.