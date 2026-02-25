Цены на новостройки в Алуште превысили средние по Крыму на 46%

Средняя стоимость квадратного метра квартир на первичном рынке в Алуште в январе 2026 года достигла 316,6 тыс. руб., апарт-комплексов — 403,6 тыс. руб., подсчитали в IDEM-консалтинг. Таким образом, стоимость квадратного метра в Алуште на 46% выше среднереспубликанского уровня (259 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным аналитиков IDEM-консалтинг, на алуштинском рынке фиксируется стабильный ценовой разрыв между жилыми и апарт-комплексами. Различие увеличивается пропорционально площади объекта. Средний бюджет приобретения апартаментов при площади 57,3 кв. м достигает 21,7 млн руб. Квартира аналогичной площади обойдется на 23,7% дешевле — 17,5 млн руб.

Студии в жилых комплексах на 29% доступнее, чем в апарт-проектах (4 млн руб.). Разница в стоимости однокомнатных и двухкомнатных лотов составляет 9 и 14 млн руб. соответственно. Трехкомнатные апартаменты дороже квартир на 57%. Диапазон цен по проектам варьируется от 10–11 млн руб. до 23–25 млн руб. за единицу жилья.

По состоянию на начало января 2025 года в Алуште строится и продается 21 проект в 59 корпусах, общей численностью 9105 лотов проектной площадью 432 тыс. кв. м. Доля алуштинских объектов составляет 11,2% от общего объема строительства на полуострове. Для сравнения: в соседней Ялте представлено 38 проектов.

«Алушта стремительно развивается, потенциал и скорое открытие новой трассы дают городу все шансы обогнать Ялту по количеству проектов. Если в 2022 году продавалось всего 4 проекта в 6 корпусах, то на начало 2025 года в экспозиции представлен уже 21 проект. Примечательно, что вводятся более крупные проекты с большим количеством корпусов», — отметила генеральный директор IDEM-консалтинг Екатерина Гресс.

Структура предложения демонстрирует баланс: по 10 проектов приходится на квартиры и апартаменты, еще один комплекс включает оба формата. Анализ экспозиции показывает, что основной объем лотов формируют объекты с вводом в эксплуатацию в ближайшие два года.

В классификации проектов лидирует бизнес-сегмент с долей 41% всех строящихся лотов. Доли комфорт и премиум-класса составляют 37% и 15% соответственно. Класс комфорт преобладает среди квартирных проектов — 64% всех жилых комплексов. В апарт-комплексах основное предложение представлено бизнес-классом.

Более 80% предложения составляют малогабаритные лоты — студии и однокомнатные квартиры (6597 единиц). Подобная планировка характерна для курортной недвижимости, где практически не реализуются крупноформатные объекты. Четырехкомнатные лоты представлены только в двух проектах, тогда как студии и однокомнатные — в 18 и 21 проекте соответственно.

Наталья Решетняк