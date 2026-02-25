Главные новости за 25 февраля. Сочи

Верховный суд Российской Федерации признал законным рассмотрение в столице уголовного дела в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Решение о передаче материалов в Москву оставлено без изменений.

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе три БПЛА были ликвидированы над акваторией Черного моря.

В Российской детской клинической больнице сообщили о дальнейших этапах лечения мальчика из Сочи, пострадавшего год назад в результате нападения хаски. 25 февраля пресс-служба учреждения проинформировала о завершении очередного этапа реконструктивно-пластической операции.

Арбитражный суд Краснодарского края принял решения о возврате в муниципальную собственность Сочи земельных участков общей площадью около 12,5 га. Речь идет о территориях в Центральном и Хостинском районах курорта.

Расположенный в Сочи Центр восстановления леопарда на Кавказе имени У. А. Семенова переходит под прямое управление Минприроды РФ. Соответствующее решение принято министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы уголовного дела в апелляционном порядке и не нашла оснований для изменения ранее вынесенного решения в отношении гражданина Таджикистана. За денежное вознаграждение лица, желавшие продлить срок нахождения в стране, передавали подсудимому паспорта, миграционные карты и иные документы.