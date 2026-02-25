Главные новости за 25 февраля. Новороссийск

Над акваторией Черного моря ночью сбили три украинских БПЛА.

Из-за ухудшения погоды в Новороссийске ввели режим повышенной готовности.

На озеленение Геленджика выделили 87 млн руб. из бюджета курорта. Посадки зеленых насаждений начнутся уже весной.

В Новороссийске мужчина поджег квартиру своей бывшей жены, в его отношении возбудили уголовное дело.

После мазутной ЧС на пляже в Витязево планируют насыпать дополнительный слой песка в рамках продолжения восстановления побережья.

Государственный департамент США направил Украине ноту из-за атаки по порту Новороссийска, произошедшей в конце ноября 2025 года.

В Новороссийске управляющую компанию «Кутузовская» оштрафовали на 800 тыс. руб. за наем рабочего из Таджикистана.

Объездную дорогу «Северный обход» в Новороссийске могут построить в рамках концессионного соглашения.