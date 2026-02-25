Азовское море планируют очистить в рамках Стратегии развития Приазовья

Стратегия развития Приазовья до 2040 года предусматривает комплексную очистку Азовского моря от стоков как в уже существующих населенных пунктах, так и в будущих объектах, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Программа включает единый план развития туризма, транспортной инфраструктуры, ЖКХ и энергетики, охватывающий в том числе территории Краснодарского края и Ростовской области. По словам Хуснуллина, продолжается строительство Азовского кольца — трехполосной трассы без светофоров со съездами к побережью, планируемой к завершению к 2030 году.

Ранее администрация Краснодарского края сообщала, что стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года включает проекты по мониторингу состояния моря, ликвидации дефицита воды и развитию инфраструктуры региона.

Вячеслав Рыжков