Пассажиропоток сочинского аэропорта может сократиться на 4%

Пассажиропоток аэропорта Сочи в 2026 году составит около 12 млн человек, что на 4% ниже показателя 2025 года. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управляющего директора аэропорта Алексея Комарова, снижение связано с открытием международного аэропорта Краснодара, который вернул себе часть пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным администрации аэропорта, за январь—февраль 2026 года было обслужено около 1,1 млн человек, что ниже прошлогоднего уровня. Комаров пояснил, что это связано со спадом региональных перевозок в период технического обслуживания части воздушного флота перед высоким сезоном, а также с ограничением воздушного пространства в ряде регионов России.

Управляющий директор отметил, что аэропорт продолжает расширять географию международных рейсов. В числе новых направлений — Оман и Кувейт, увеличится частота полетов между Сочи и Абу-Даби, ведется работа по запуску рейсов из Юго-Восточной Азии.

Вячеслав Рыжков