В Анапе ведутся работы по восстановлению песчаного покрытия на тестовом участке пляжа

На тестовом участке пляжа в селе Витязево Анапы ведутся работы по восстановлению песчаного покрытия после ЧС в Керченском проливе. Генеральный директор ООО СК «Жемчужина» Роман Семихатский сообщил, что участок протяженностью около километра выбран для эксперимента по отсыпке чистого песка и оценке технологии восстановления, передает оперштаб Кубани.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В ходе очистки были вывезены значительные объемы загрязненного песка, что изменило уровень пляжа. На замену планируется завезти не менее 50 см нового песчаного слоя. Источник материала — карьер, согласованный с органами Росприроднадзора; пробы песка показали соответствие санитарным нормам и максимальное сходство с природным составом местных пляжей.

Для формирования нужного уровня потребуется 40–45 тыс. кубометров песка. Генеральный директор компании отметил, что весь объем планируется доставить и распределить в течение двух-трех недель. После отсыпки будут взяты контрольные пробы для оценки качества и устойчивости покрытия.

Вячеслав Рыжков