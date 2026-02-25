Главные новости за 25 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге задержали руководителя филиала компании «Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил РФ» Евгения Григорькина в Кронштадте. Уголовное дело возбудили по факту получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с июня 2024 года по октябрь 2025 года фигурант получил от представителей ООО «Арчеда» 15 млн рублей.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский может стать главным кандидатом в списке партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу от Петербурга. Кандидатура господина Бельского рассматривается как наиболее привлекательная с учетом его публичной должности и тесной связи с губернатором города Александром Бегловым.

Востоковеда из Петербурга Андрея Ланькова задержали в Риге во время лекции о Северной Корее, сообщили организаторы мероприятия и сам ученый. Власти Латвии внесли историка в черный список, после чего депортировали его в Эстонию, рассказал он в личном Telegram-канале.

На бывшем молокозаводе в Кингисеппе запустят пивоварню: реконструкцию объекта на проспекте Карла Маркса, 62, завершила компания «Дельта», являющаяся дочерним предприятием «Василеостровской пивоварни». Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, Госстройнадзор уже выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

АО «Центр выставочных и музейных проектов», учредитель которого комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга, подало заявление о признании себя банкротом. Соответствующий документ появился в картотеке арбитражных дел пишет «Деловой Петербург». Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года баланс предприятия составлял 348,4 млн рублей, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 770,5 млн.

Президент России Владимир Путин провел встречу с художественным руководителем и гендиректором Мариинского театра, гендиректором Большого театра России Валерием Гергиевым. В ходе беседы руководитель двух театров предложил создать в Москве и Петербурге культурные кварталы. Он уточнил, что лишь в районе Коломна минимум 20 культурных точек, не считая дома Стравинского, дома Рахманинова и других исторических зданий.

Холдинг Setl Group приступил к разработке проектной документации для строительства продолжения Масляного канала, сообщили в компании. Новая дорога напрямую свяжет существующую магистраль с 26–27-й линиями Васильевского острова, завершить работы планируется к декабрю 2027 года.

Законодательное собрание Ленинградской области намерено обратиться к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с просьбой включить реконструкцию Ладожского моста в Перечень мероприятий по дорожной деятельности на 2025–2030 годы. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. В обращении депутаты делают акцент на социальной значимости переправы, ее аварийном состоянии и необходимости расширения проезжей части.

В Мурманской области согласовали программу реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и гарнизонов в Мурманской области на 2027–2030 годы, сообщило министерство информационной политики региона. Общий объем финансирования на этот период составит 31,8 млрд рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт школ, учреждений культуры и спорта, а также обновление более 300 многоквартирных домов.

В Ленобласти увеличили размер гарантированной единовременной выплаты для граждан, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в Войсках беспилотных систем ВС РФ. Сумма выплаты достигла 4 млн рублей, из которых 3,15 млн рублей составляет региональная выплата, 400 тыс. рублей идет из федерального бюджета, а также 450 тыс. рублей — дополнительная региональная выплата с индексацией.