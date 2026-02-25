Суд в Лимане взыскал в пользу астраханки похищенные дроппером 900 тысяч рублей

Прокуратура Лиманского района Астраханской области добилась в суде взыскания 900 тыс. руб. в пользу местной жительницы, ставшей жертвой телефонных мошенников (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Женщина, имеющая третью группу инвалидности, перевела средства аферистам в июне 2025 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Нина Шевченко

Прокуратура установила, что неизвестный связался с потерпевшей в мессенджере WhatsApp, представившись сотрудником Сбербанка. Под предлогом выгодного инвестирования он убедил астраханку перевести накопления на продиктованный им счет. Получателем средств выступил так называемый дроппер — лицо, чья банковская карта была использована для вывода похищенных денег.

В ходе надзора за расследованием уголовного дела прокуратура подала иск о взыскании с ответчика неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Лиманский районный суд полностью удовлетворил требования, обязав мошенника счета возместить потерпевшей полную сумму ущерба.

Нина Шевченко