В Ростовской области рассмотрят дело о контрабанде бука на 19 млн рублей
Аксайский районный суд Ростовской области рассмотрит дело в отношении иностранного гражданина о контрабанде лесоматериалов из бука на 19 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемый организовал незаконное перемещение бука через таможенную границу Евразийского экономического союза на основании поддельных договоров о покупке. Стоимость продукции превысила 19 млн руб.
Отмечается, что лесопродукция не имела документов, подтверждающих ее легальное происхождение. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически значимых ресурсов в крупном размере».