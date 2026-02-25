В Ростовской области прибыль успешных предприятий АПК составила 30 млрд рублей

В Ростовской области агропромышленный комплекс формирует 16% внутреннего регионального продукта, а также приносит до 40% всей совокупной прибыли организаций. Такими данными поделилась замруководителя Ростовстата Наталья Иванченко сегодня, 25 февраля, в рамках круглого стола «Ъ-Ростов», проведенного в рамках деловой программы выставок «Интерагромаш» и «Агротехнологии».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным статистиков, в секторе трудоустроены около 16% занятых в экономике области жителей. На АПК, кроме того, приходится 14% от общего объема инвестиций крупных и средних предприятий региона.

«За 11 месяцев 2025 года 62,5% крупных и средних агропредприятий сработали с прибылью, которая составила порядка 30 млрд рублей. Отмечается, что треть прибыльных предприятий — это организации, занимающиеся выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. Почти 9 млрд руб. заняла прибыль прибыльных организаций, торгующих зерном, пищевыми продуктами, табачными изделиями и удобрениями. Прибыль средних и крупных предприятий-переработчиков сельхозсырья составила около 4 млрд руб. (20% от общей прибыли)», – отметила госпожа Иванченко.

Константин Соловьев