Предпринимателя из Пятигорска осудили за контрафактный табак на 19,4 млн рублей

Суд в Пятигорске приговорил к двум годам условно предпринимателя за торговлю нелегальной табачной продукцией на 19,4 млн руб. (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Оперативники установили, что фигурант может быть причастен к приобретению немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, а также их хранении, перевозке и сбыту.

У него изъято более 156 тыс. единиц контрафактного товара.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн