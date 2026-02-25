Донскую управляющую компанию оштрафовали за сброс отходов

Сотрудники ОМВД России по Тарасовскому району завели административное дело в отношении руководства управляющей компании по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» по факту сброса нечистот в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

По данным ведомства, по договору с муниципалитетом управляющая компания обязалась сливать отходы в установленном месте. Для выполнения работ организации была предоставлена спецмашина.

«В свою очередь, подрядчик нарушил условия договора и избавился от жидких отходов в неположенном месте»,— отметили в ведомстве.

Теперь компании предстоит выплатить штраф 100 тыс. руб.

Образцы биоматериалов направлены на экспертизу, в случае выявления вреда окружающей среде, должностному лицу грозит дополнительный штраф 40 тыс. руб. Транспортное средство изъято.

Наталья Белоштейн