На Ставрополье экс-чиновник ответит за гибель пенсионерки в траншее

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего начальника ремонтно-эксплуатационного участка ресурсоснабжающей организации в Шпаковском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Экс-чиновника обвиняют в халатности по ч. 2 ст. 293 УК РФ, которая повлекла смерть 78-летней жительницы хутора Ташла. Инцидент произошел в январе 2025 года на улице Центральной, где бригада устраняла порыв водопровода.

Рабочие выкопали траншею глубиной 1,5 метра с помощью спецтехники, и она наполнилась водой из-за грунтовых вод и поврежденной трубы. После частичного ремонта бригада покинула место, но начальник не распорядился установить металлические ограждения, предупреждающие знаки или засыпать котлован. Траншея осталась открытой в пешеходной зоне у жилых домовладений, без освещения и маркировки, что нарушило отраслевые правила безопасности земляных работ.

Женщина, возвращаясь домой мимо своего участка, оступилась на краю ямы и упала в воду. Глубина и холод не позволили ей выбраться — она погибла от утопления до прибытия спасателей. Следователи зафиксировали отсутствие мер предосторожности, которые могли предотвратить трагедию, и подчеркнули личную ответственность руководителя за безопасность третьих лиц.

СК провел осмотр места происшествия, изъял наряды-допуски, акты аварийных работ и документацию компании. Назначены судебно-медицинская экспертиза для подтверждения причины смерти и строительно-техническая — для оценки соблюдения регламентов. Проверяют инструктажи бригады, внутренние приказы и наличие системных проблем в подразделении, обслуживающем водопровод частного сектора.

Бывший начальник участка получил статус подозреваемого, расследование продолжается без данных о мере пресечения или дате суда. По ч. 2 ст. 293 УК РФ грозит до пяти лет лишения свободы.

Станислав Маслаков