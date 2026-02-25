В Новороссийске УК оштрафовали за наем рабочего из Таджикистана

Октябрьский районный суд Новороссийска привлек к административной ответственности ООО УК «Кутузовская» за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы. Как стало известно «Ъ-Новороссийск», компании назначен штраф в размере 800 тыс. руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2025 году управляющая организация заключила трудовой договор с гражданином Таджикистана, принятым на должность разнорабочего. Проверка показала, что работник имел действующий патент на осуществление трудовой деятельности в России. Вместе с тем деятельность компании подпадает под действие региональных ограничений.

В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, в 2025 году в регионе введен запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, работающих по патентам, к отдельным видам экономической деятельности. В перечень включены операции с недвижимым имуществом (ОКВЭД 68). Поскольку одним из основных видов деятельности УК «Кутузовская» является управление недвижимостью, прием на работу иностранного гражданина был признан нарушением.

Представитель компании в судебном заседании ссылался на постановление правительства РФ, допускающее долю иностранных работников в штате управляющих организаций до 70% от общей численности персонала. Однако суд указал, что субъекты федерации вправе ежегодно устанавливать запреты на привлечение мигрантов, работающих по патентам, и в данном случае подлежат применению нормы краевого законодательства.

Действия общества квалифицированы по ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ (несоблюдение установленных в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности). При назначении наказания суд учел характер правонарушения и отсутствие смягчающих обстоятельств, определив штраф в минимальном размере, предусмотренном для юридических лиц,— 800 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Краснодарском краевом суде.

Вячеслав Рыжков