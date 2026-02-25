Сборы по ДМС на Кубани выросли до 60%

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в Краснодарском крае по итогам 2025 года показал устойчивый рост, ключевым драйвером которого стал крупный и средний бизнес. По данным опрошенных «Ведомости Юг» страховых компаний, наибольшая динамика зафиксирована в корпоративном сегменте: объем премий вырос более чем в полтора раза.

Диана Логинова, управляющий продуктами ДМС компании «РЕСО-Гарантия», отметила, что количество договоров в регионе увеличилось на 1% по сравнению с 2024 годом, а общий объем страховых премий — на 31%. По ее словам, в корпоративном сегменте количество договоров ДМС для юридических лиц выросло более чем на 30%, а объем страховых премий увеличился более чем на 60%.

Средняя стоимость годового полиса для сотрудника предприятия в Краснодарском крае в 2025 году составила, по данным «АльфаСтрахование», 14,7 тыс. руб., по данным «РЕСО-Гарантия» — около 31,3 тыс. руб. В «Росгосстрах» средняя стоимость корпоративного полиса на Кубани оценивается примерно в 16 тыс. руб.

По оценке «РЕСО-Гарантия», более высокая стоимость ДМС в регионе связана с дорогой медицинской инфраструктурой и широкой сетью частных клиник.

Вячеслав Рыжков