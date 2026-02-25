Зимой пассажиропоток на транспорте КТТУ составил 24 млн человек

С начала зимнего сезона трамваи и троллейбусы Краснодара перевезли около 24 млн пассажиров. По данным МУП «КТТУ», в декабре 2025 года городской электротранспорт обслужил 10,55 млн человек, в январе 2026-го — 8,5 млн, за 16 дней февраля — 5,15 млн. Для сравнения, в декабре 2024 года перевозки составили 10,16 млн, в январе 2025-го — 8,85 млн, за аналогичный период февраля — 4,94 млн, пишет «БМФ Краснодар».

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Директор предприятия Александр Грачев отметил, что спрос на маршруты в зимний период остается сопоставимым с другими сезонами. Наибольшей популярностью пользуются трамвай №5 и троллейбус №7. Выполнение оборотных рейсов относительно плана в декабре достигло 90,1%, в январе — 90,8%, что выше показателей предыдущего года — 88,8 и 89,8% соответственно.

Вячеслав Рыжков