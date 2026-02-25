СК возбудил дело по факту обрушения бывшего цеха машзавода в Златоусте

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в результате обрушения конструкций бывшего цеха Златоустовского машиностроительного завода. Выявлены признаки преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, днем 25 февраля при демонтаже части галереи ленточного конвейера неэксплуатируемого цеха произошло ее частичное обрушение. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело 33-летнего рабочего.

На месте работают руководство и следователи следственного отдела по Златоусту. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным ГУ МЧС России по региону, площадь обрушения составила 100 кв. м. Происшествие случилось в бывшем цехе АО «Златоустовский машиностроительный завод».